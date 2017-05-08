Макрон набрал на президентских выборах более 66% голосов

Более 66% голосов избирателей набрал на президентских выборах во Франции основатель движения "Вперед" Эмманюэль Макрон, сообщает МВД республики по итогам подсчета 99,99% бюллетеней.

По данным министерства, Э.Макрон набрал в результате 66,06% голосов, за Марин Ле Пен проголосовали 33,94% принявших участие в выборах.

Как сообщалось, лидеры европейских стран и США в воскресенье поздравили Э.Макрона, который станет самым молодым лидером Пятой республики.

"Поздравления Эмманюэлю Макрону! Рад, что французы выбрали европейское будущее. Вместе (будем трудиться - ИФ) ради более сильной и справедливой Европы", - написал в своем Твиттере председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. "Поздравления Эмманюэлю Макрону. Поздравления французскому народу с выбором свободы, равенства и братства вместо тирании ложных новостей", - заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Глава Европарламента Антонио Таяни написал также в Твиттере: "Поздравляем Эмманюэля Макрона. Рассчитываем на то, что Франция останется в сердце Европы, изменив наш союз с целью приблизить его к гражданам".

"Франция выбрала инвестировать в будущее. Готовы работать с Эмманюэлем Макроном и перезапустить наш союз. Да здравствует Франция, да здравствует Европа", - написала в Твиттере глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Браво, Эмманюэль Макрон, и за работу вместе ради нового европейского подъема", - призвал бельгийский премьер Шарль Мишель.

В Твиттере появились также поздравления премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, министра иностранных дел Дидье Рейндерса, заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, лидера фракции европейских либералов в Европарламенте Ги Верхофстадта и других руководителей.

"Франция - один из наших наиболее близких союзников, и мы с нетерпением ожидаем работы с новым президентом по широкому спектру общих приоритетов", - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Поздравила Э.Макрона и первый министр Шотландии Никола Стерджен. "Да здравствует Франция. Поздравляю нового президента Эмманюэля Макрона с его решительной победой над ультраправыми", - написала она в своем Твиттере.

В Германии победу Э.Макрона назвали победой для сильной Европы. "Поздравляю Эмманюэля Макрона. Ваша победа - это победа для сильной и единой Европы, а также для франко-германской дружбы", - написал глава германского МИД Зигмар Габриэль в своем Твиттере.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал продолжить работать с Францией и с новым лидером страны. "Поздравляю Эммануэля Макрона - нового президента Франции. Франция и Испания будет работать вместе для стабильной, процветающей и более интегрированной Европы", - написал испанский премьер в своем Твиттере.

Э.Макрон получил поздравления от президента США Дональда Трампа, выразившего надежду на скорейшую совместную работу. "Поздравляю Эмманюэля Макрона с его большой победой сегодня в качестве следующего президента Франции. Я с нетерпением жду работы с ним!" - написал он в своем Твиттере.

По данным французских СМИ, одной из первых Э.Макрона поздравила его соперница - кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Она сама также подтвердила, что звонила ему: "Я позвонила Макрону, чтобы поздравить его с победой. Я пожелала ему успехов, так как для меня главное - высшие интересы Франции".

Выступая перед своими сторонниками, Э.Макрон пообещал, что Франция останется активной на международной арене и продолжит борьбу с терроризмом. "Франция будет активна на мировой арене, будет бороться за мир и обеспечивать баланс сил", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в Париже. "Я заявляю всем, что Франция будет в первых рядах борьбы с терроризмом, как у себя, так и на международной арене", - отметил он, подчеркнув, что эта борьба будет длиться столько, сколько этого потребуется.

Пока неизвестно, кого Э.Макрон назовет в качестве своего премьер-министра, однако парижская пресса отмечает, что имя будет объявлено в течение будущей недели.