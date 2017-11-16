Мэй намерена предложить ЕС дополнительные 26 млрд долларов по Brexit - The Sun

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй готовится предложить Европейскому союзу 20 млрд фунтов стерлингов (26 млрд долларов) в первую неделю декабря, чтобы начать переговоры по торговле после выхода из ЕС (Brexit). Об этом сообщает газета The Sun. Сообщается, что эти денежные средства добавятся к 18 млрд фунтов стерлингов (28 млрд долларов), которые Мэй заявила, что заплатит за обеспечение переходного соглашения. Кроме того, в Британии надеются, что это будет означать, что переговоры относительно будущих отношений с ЕС наконец получат зеленый свет, когда все лидеры стран-членов Европейского союза встретятся 14 декабря 2017 года. При этом сообщается, что Мэй не будет указывать точную цифру в своем предложении, но вместо этого даст Брюсселю четкие указания о том, какие обязательства Великобритания возьмет на себя перед тем, как покинуть ЕС. Напомним, что в начале ноября глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что Великобритания должна заплатить за выход из состава Европейского союза (Brexit) 60 млрд евро.

