Мэй обещает, что не будет заставлять граждан стран ЕС покидать Великобританию после Brexit

Премьер Великобритании Тереза Мэй в ходе саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе заверила, что не будет заставлять граждан стран Евросоюза покидать территорию ее страны после Brexit, сообщили в четверг европейские СМИ со ссылкой на источники в британском правительстве.

В то же время она предупредила, что после Brexit все спорные вопросы в Великобритании, касающиеся прав граждан стран ЕС, будут решаться британскими судами, а не Судебной палатой Европейского союза.