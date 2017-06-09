Мэй получила от Елизаветы II разрешение на формирование правительства

Премьер-министр Тереза Мэй заявила в пятницу после посещения Букингемского дворца, что королева Великобритании Елизавета II предоставила ей официальное разрешение на формирование нового правительства.

"Я только что посетила Ее Величество Королеву, и сейчас я приступаю к формированию правительства - правительства, которое может обеспечить уверенность и которое поведет британцев вперед в критическое время для нашей страны", - сказала премьер журналистам.