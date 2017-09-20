Мэй предложит Евросоюзу 20 млрд евро за Brexit - Financial Times

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложит Европейскому союзу (ЕС) 20 млрд евро за выход страны из союза (Brexit). Об этом сообщает Financial Times. "Мэй предложит ЕС минимум 20 млрд евро за выход Соединенного Королевства из Евросоюза", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, таким образом Лондон попытается вывести переговоры по Brexit из тупика и перевести их на новый этап. Отмечается, что главный советник премьер-министра по ЕС Олли Роббинс связался со своими коллегами в нескольких европейских столицах, чтобы сообщить, что речь премьера Британии в пятницу во Флоренции будет включать соответствующее финансовое предложение. Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания предлагает расширить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности после выхода страны из союза. "Британия будет стремиться к новому соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве в области безопасности, правоохранительной деятельности и уголовного правосудия с ЕС после Brexit, чтобы бороться с нашими общими угрозами терроризма и организованной преступности", - говорится в концепции нового договора о сотрудничестве.

