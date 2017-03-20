Мэй запустит процедуру выхода Британии из ЕС 29 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта официально уведомит Европейский Союз о том, что Великобритания выходит из его состава, передает BBC. Согласно статье 50 Лиссабонского договора, чтобы покинуть ЕС нужно формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров.

С этой целью Мэй уже в ближайшее время напишет письма 27 членам ЕС. Если переговоры пройдут согласно двухлетнему официальному расписанию, Brexit состоится уже в марте 2019 года. Посол Великобритании в ЕС Тим Барроу проинформировал в понедельник, 20 марта, Европейский совет во главе с президентом Дональдом Туском о том, что статья 50 будет введена в действие в следующую среду, 29 марта.

