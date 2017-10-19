Миграция, европейская оборона и Brexit - главные темы саммита ЕС

Проблемы миграции, строительство европейского оборонного компонента в рамках Евросоюза, Brexit, острые вопросы международного положения, а также переход ЕС к цифровой экономике будут в основе повестки дня заседания Европейского совета (саммита ЕС).

Как записано в официальной программе саммита, он начнется в четверг во второй половине дня с традиционной дискуссии глав государств и правительств 28 стран-членов союза с председателем Европарламента Антонио Таяни.

Потом лидеры ЕС обсудят внешние аспекты проблемы миграции в упором на Африку, тревожное развитие событий вокруг Северной Кореи и иранской ядерной программы, отношения ЕС с Турцией. В пятницу они сосредоточатся на уточнении повестки Евросовета на ближайшие месяцы, планах кооперации стран ЕС в области обороны, обсудят трудный ход переговоров с Великобританией о ее выходе из союза.

Переговоры о "Брексите" между Брюсселем и Лондоном будут в четверг вечером темой обмена мнениями с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а в пятницу лидеры 27 остающихся в ЕС стран соберутся отдельно, чтобы обсудит их ход в своем кругу.

"Мы должны сохранить единство, которое нам удалось укрепить за минувший год, - написал председатель Евросовета Дональд Туск в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.

"Нам нужно это единство, чтобы преодолеть миграционный кризис, смягчить несправедливые аспекты глобализации, определить политику в отношении агрессивных третьих стран, ограничить ущерб от Brexit, а также сохранить в эти трудные времена основанный на правилах международный порядок", - заявил он.

Д.Туск не стал называть упомянутых им "агрессивных третьих стран", но наблюдатели в Брюсселе не исключают, что в этой части могут быть затронуты и отношения ЕС с Россией. Отдельным пунктом в повестке дня они не значатся.

По его словам, только вместе государства ЕС могут преодолеть сложные проблемы современности, и европейское единство - это их самая большая сила.