Минфин США к концу января подготовит расширенный санкционный список против РФ – Климкин

Качественно новый санкционный список. против РФ будет подготовлен Министерством финансов США уже в конце января и станет весомым рычагом давления на Россию, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Этот закон (о дополнительных санкциях против РФ, КНДР и Ирана ) очень важен, поскольку он расширяет не только список, а саму логику (применения ) санкций. В конце января должен быть подготовлен Министерством финансов США при помощи всех американских институций соответствующий список", - сказал П.Климкин журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, формирование данного списка должно быть весомым инструментом давления на Россию как со стороны США, так со стороны Украины и ЕС.

"Этот список будет весомым рычагом давления на Россию", - выразил убеждение глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, в начале августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий возможность введения санкций в отношении любых компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы, отдельно упомянув намерение противодействовать проекту "Северный поток 2" .

В конце октября официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ведомство передало в Конгресс список связанных с РФ частных лиц и организаций, сотрудничество с которыми может обернуться санкциями.

"Госсекретарь Тиллерсон разрешил Госдепу подготовить рекомендации, в которых указываются люди и организации, которые либо действуют в интересах российского оборонного сектора или разведки, либо связаны с ними", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Спустя некоторое время Госдепартамент США опубликовал на своем интернет-сайте список из более 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми может грозить санкциями юридическим и физическим лицам.

В опубликованный перечень входят "Калашников", "Ижмаш", "Туполев", "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Ростех", "Сухой", "Адмиралтейские верфи", "Ижевский механический завод", "Оборонпром", "Уралвагонзвавод", "Вертолеты России" и другие компании. Также в списке фигурируют такие российские структуры, как ФСБ, СВР и ГРУ.