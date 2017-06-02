Мировые лидеры осудили решение США покинуть Парижское соглашение

Мировые лидеры критически отнеслись к решению Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает DW. Так, канцлер Германии Ангела Меркель уже провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В частности, она выразила сожаление в связи с решением Белого дома об отказе от Парижского соглашения. Позже об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, Меркель подчеркнула приверженность ФРГ условиям Парижского соглашения. Британия и Канада также не одобряють решение США по Парижскому соглашению Кроме этого, Дональд Трамп провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой правительства Канады Джастином Трюдо. Согласно сообщению, американский лидер пытался объяснить им свою позицию по климатическому соглашению. В частности, Трамп "заверил лидеров в приверженности Америки Трансатлантическому альянсу и активному стремлению защищать окружающую среду". Тем временем премьер-министр Британии Тереза Мэй отказалась от публичной критики Трампа. Мэй заявила, что он, как президент США, вправе определять точку зрения своей страны по этому вопросу. Она также подчеркнула, что лидеры стран "большой семерки" - за исключением США - ранее уже выразили свою позицию на саммите в Италии и намерены придерживаться Парижского соглашения. По словам пресс-секретаря Мэй, пишет издание, премьер Британии в разговоре с Трампом выразила свое огорчение и отметила, что эти договоренности представляют собой глобальные рамочные условия, необходимые для "защиты процветания и безопасности будущих поколений." Позже канадский премьер Джастин Трюдо подтвердил разговор с Дональдом Трампом. Он отметил, что "глубоко огорчен" этим шагом американской администрации. Трюдо также заверил, что Канада остается приверженной "борьбе с изменением климата и поддержке чистого экономического роста".

