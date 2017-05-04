Муж королевы Елизаветы II с осени прекратит выполнение своих королевских обязанностей

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй герцог Эдинбургский Филипп решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях, сообщил в четверг Букингемский дворец.

Отмечается, что 95-летний принц прекратит публичную деятельность уже с осени этого года.

Букингемский дворец отмечает, что королева полностью поддерживает супруга в этом решении.

"Его королевское Высочество герцог Эдинбургский принял решение, что больше с осени этого года более не будет принимать участие в общественных мероприятиях, у герцога полная поддержка королевы", - говорится в документе, распространенном Букингемским дворцом.

"Принц Филипп посетит запланированные ранее мероприятия на период до августа... После этого герцог не будет более принимать приглашений, хотя он может время от времени решать посещать определенные публичные мероприятия", - отмечается в заявлении.

При этом Елизавета II "продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязательства при поддержке членов королевской семьи".

Ранее сообщалось, что все служащие Букингемского дворца созваны для экстренной встречи в королевской резиденции.

При этом отмечалось, что поводов для беспокойства о здоровье принца Филиппа или его супруги нет.