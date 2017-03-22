Нападение в Лондоне квалифицировали как теракт

Нападение в Лондоне возле здания британского парламента, в результате которого ранены не менее 12 человек, квалифицировали как террористический акт. Об этом говорится в сообщении полиции Лондона в Twitter.

"Инцидент в Вестминстере: мы рассматриваем это как террористический акт, пока не докажем обратное", - говорится в сообщении полиции.

По данным The Guardian, полиция призывает жителей Лондона воздержаться от посещений парламентской площади, Уайтхолла, Вестминстерского моста, моста Ламбет, Викториа-стрит до перекрестка с Бродвеем. В полиции отметили, что эти меры помогут экстренным службам справиться с последствиями инцидента. Напомним, ранее сообщалось, что возле британского парламента произошла стрельба, есть раненые. В частности, известно, что неизвестный сначала сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту, после чего напал на полицейских возле здания британского парламента. По последним данным, нападавшего ликвидировали.

