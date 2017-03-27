НАТО выделит 3 млрд евро на адаптацию спутниковых систем к новым угрозам

В течение трех лет НАТО планирует выделить 3 миллиарда евро на адаптацию спутниковых систем к новым угрозам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Агентства связи и информации НАТО. "Стремление справится с хакерами и другими угрозами, в том числе иранскими ракетами, с помощью инвестиций свидетельствует о том, что НАТО признало: конфликты все чаще ведутся в компьютерных сетях, но также и в воздухе, на суше и на море", - говорится в сообщении. В частности, планы включают в себя инвестиции в спутниковые системы связи в размере 1,7 млрд евро для лучшей поддержки войск и кораблей, развернутых в рамках альянса, а также для помощи в использовании беспилотников. 71 млн евро пойдет на улучшение защиты 32 основных мест НАТО от кибератак. Кроме того, сообщается, что в НАТО подозревают Россию в спонсировании нападения на их сети перед крупными саммитами.

