Названы имена новых топ-менеджеров для Евровидения-2017

Европейский вещательный союз утвердил предложенные кандидатуры новых топ- менеджеров для Евровидения-2017. Об этом сообщает UA:Первый.

В состав новой команды песенного конкурса вошли коммерческий директор Лариса Коваль, ивент-менеджер Кирилл Воронин и директор по безопасности Олег Западнюк.

В сообщении отмечается, что эти специалисты имеют значительный опыт работы на масштабных международных проектах.

Лариса Коваль до этого занималась организацией Евровидения-2005, Детского Евровидения 2009-го и 2013 годов, Евро-2012 и национального отбора на Евровидение-2016.

Кирилл Воронин имеет более семи лет опыта работы в области планирования и организации событий, в том числе по работе с государственными структурами.

Олег Западнюк имеет 22-летний опыт работы в правоохранительной системе. Он занимался организацией охраны безопасности во время проведения матчей футбольных турниров Кубка УЕФА в 2009-2012 годах и на Евро-2012.