Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС и отказалась от дополнительных требований

Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) на заседании в четверг официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной, пишет "Европейская правда".

За ратификацию Соглашения проголосовало 89 из 150 депутатов палаты, 55 проголосовали против. В отличие от других вопросов повестки дня, голосование по украинскому вопросу происходило по особой процедуре - каждый из депутатов должен был ответить, поддерживает ли он ратификацию, после чего состоялся подсчет голосов.

Позже Палата представителей не поддержала предложение лидера Социалистической партии Нидерландов Гарри ван Боммеля о необходимости юридического принятия политического документа - "заявления обязательного характера", который должен стать ответом на результаты референдума, где 61% избирателей были против Соглашения об ассоциации.

Голосование состоялось в упрощенной форме. Поскольку голосов фракции не было, то документ отклонили. Предложение рассматривалось уже после того как нижняя палата парламента официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Голосование состоялось в последний возможный день – с пятницы Палата представителей прекращает работу на период до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.

Это голосование не является конечным шагом ратификации Соглашения об ассоциации. Для завершения процедуры должна проголосовать верхняя палата (Сенат), после чего ратификационные грамоты передаются на подпись королю Нидерландов и отправляются в Брюссель.

В издании отмечают, что сейчас в Сенате есть большинство голосов за подписание Соглашения об ассоциации с Украиной, и на весенних выборах его состав не будет меняться.