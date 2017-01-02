Новый генеральный секретарь ООН выразил желание сделать 2017-й годом мира в мире

Антониу Ґутерриш, который с 1 января вступил в должность генерального секретаря ООН, выразил желание сделать 2017-й годом мира в мире. Об этом он заявил в своем первом послании к международному сообществу, передает Радио Свобода.

"Я призываю вас в этот Новый год вместе со мной дать общий новогодний обет: давайте поставим на первое место вопрос достижения мира. Пусть 2017-й г. станет для всех нас - простых граждан, правительств, руководителей - годом борьбы за преодоление наших разногласий. Давайте проявлять солидарность и сочувствие в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу, несмотря на различия в политических подходах", - цитирует А.Ґутерриша Радио Свобода.

Он добавил, что будет прилагать усилия, чтобы решить проблемы людей, которые стали заложниками войн и конфликтов в таких странах, как Сирия, Южный Судан, Йемен, Бурунди. "В этих войнах нет победителя, есть только проигравшие", - сказал новый лидер ООН.

67-летний португалец А.Ґутерриш был премьер-министром Португалии с 1995 по 2002 г., с 2005 до 2015-го занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Государственным советником Португалии он стал в апреле 2016 г. На посту генерального секретаря ООН А.Ґутерриш будет находиться до 31 декабря 2021 г. На этом посту он сменил корейца Пан Ги Муна.