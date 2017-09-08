От урагана "Ирма" уже пострадали 1,2 млн человек, общее количество пострадавших может достичь 26 млн

Не менее 1,2 млн человек оказались затронутыми ураганом "Ирма", всего же в той или иной мере от него могут пострадать до 26 млн человек, сообщил в четверг Красный Крест.

"Наши худшие опасения касаются острова Барбуда и других районов, разоренных ураганом", - сказал журналистам директор отдела Атлантики Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Вальтер Котте.

"Ураган уже затронул примерно 1,2 млн человек, но он продолжает представлять серьезную угрозу для миллионов других. В Доминиканской республике, Гаити и на Кубе примерно 26 млн человек могут подвергнуться ударам разрушительных ветров и ливневых дождей", - отметил он.

По предварительным данным Красного Креста, не менее 10 человек считаются погибшими.

Красный Крест уже объявил о выделении 600 тыс. швейцарских франков (525 тыс. евро) в качестве первостепенной меры помощи наиболее пострадавшим регионам Карибского бассейна.

Ранее о мерах помощи сообщили правительства Франции и Великобритании.