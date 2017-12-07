Палестинцы устроили массовые протесты в связи с официальным признанием Иерусалима столицей Израиля президентом США Дональдом Трампом

Палестинцы устроили массовые протесты в связи с официальным признанием Иерусалима столицей Израиля президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Израильская армия вышла подавлять митинги, вследствие чего пострадали минимум 16 человек, передает Haaretz.

Сообщается, что столкновения протестующих произошли в Секторе Газа, в восточной части Иерусалима и Вифлееме. Митингующие вышли на улицы, выкрикивая слоган "Иерусалим - столица государства Палестина".

Шестеро палестинцев были ранены на контрольно-пропускном пункте демонстрации возле Западного берега Рамаллаха. Сообщается, что также десятки демонстрантов обратились за помощью к медикам вследствие вдыхания слезоточивого газа.

Как сообщили представители израильской армии, военные Израиля увеличивают силы на Западном берегу. Дополнительные силы будут переведены в режим ожидания.

Напомним, в среду, 6 декабря, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. В четверг, 7 декабря, Министерство иностранных дел Ирака вызвало посла США, чтобы передать ему ноту протеста против решения Трампа относительно Иерусалима. Также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что решение Трампа о статусе Иерусалима может отбросить Европу в "темные времена".