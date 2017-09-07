Парламент Каталонии принял закон о проведении референдума об отделении от Испании.

Об этом сообщает Financial Times.

Большинство депутатов регионального парламента, который контролируется партиями, что лоббируют независимость, поддержали законопроект о независимости региона.

Ранее заместитель премьер-министра Испании заявила, что этот закон в случае принятия будет "позорным" и добавила, что правительство просит Конституционный суд объявить его недействительным. Читайте также: Правительство Испании вновь подало апелляцию против референдума в Каталонии

Напомним: 9 ноября 2015 года парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона от Испании. Правительство Испании сразу обжаловало это решение, действие резолюции было приостановлено.

В июне года стало известно, что референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября 2017 года.