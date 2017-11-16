Парламент Литвы принял "закон Магнитского"

Парламент Литвы принял так называемый "Закон Магнитского", в соответствии с которым в страну будет запрещен въезд иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Verslo Zinios.

Поправки в закон "О правовом статусе иностранцев", предложенные оппозицией, были проголосованы единогласно на заседании 16 ноября.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года после подписания президентом Далей Грибаускайте.

Литва таким образом стала четвертым государством в мире, принявшим такой правовой акт. "Закон Магнитского" принят в США, Канаде и Эстонии.

Согласно закону, человек может попасть в черный список, если есть информация или серьезные основания подозревать, что иностранец участвовал в крупномасштабной коррупции или отмывании денег, или в нарушении прав человека, вследствие чего человек, в отношении которого было совершено нарушение прав, умер или получил серьезные травмы, был необоснованно осужден или испытал другие негативные последствия.

Также основанием для отказа во въезде в Литву может быть то, что лицо представляет угрозу безопасности и общественному порядку не только в Литве, но и в других странах Евросоюза и НАТО.

Напомним, закон, названный именем Сергея Магнитского, в 2012 году приняли в США, применив санкции против российских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас - более 40 фамилий.