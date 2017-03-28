Парламент Шотландии одобрил повторный референдум о независимости

Шотландский парламент одобрил предложение о проведении нового референдума о независимости от Великобритании, который продвигает первый министр Никола Стерджен, передает BBC. Сообщается, что депутаты парламента Шотландии одобрили идею провести повторный референдум о независимости в период между осенью 2018 и весной 2019 года, как и предлагает Стерджен. За проведение референдума проголосовали 69 депутатов, против - 59. Отметим, движение за новый референдум о независимости от Великобритании началось после результатов британского референдума, согласно которым страна выходит из Европейского союза. В частности, в самой Шотландии большинство высказалось против Brexit. После одобрения местного парламента Стерджен сможет подать запрос о референдуме в правительство Британии.

