Парламент Турции одобрил переход к президентской форме правления

Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило ряд поправок в Конституцию, в том числе переход к президентской форме правления, передает агентство Anadolu. Сообщается, что пакет поправок в Конституцию насчитывает всего 18 пунктов, а сегодня парламент принял поправки, которые касаются полномочий президента. Таким образом, президент получает возможность назначать и снимать с постов министров, увольнять судей Верховного суда, а также отменено требование о невозможности совмещения поста президента с председательством в политической партии. Отметим, конституционные поправки также предлагают снизить возраст для кандидатов в депутаты с 25 до 18 лет и увеличить число депутатов парламента с 550 до 600. Если за внесение изменений в Конституцию проголосует большинство, поправки вынесут на референдум. Реформу могут провести без него, если за нее проголосуют более 367 депутатов.

