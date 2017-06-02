ПАСЕ рассмотрит резолюцию о возможности импичмента президенту Ассамблеи

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил проект резолюции, которая предусматривает возможность импичмента президенту Ассамблеи, вице-президенту и главам комитетов, сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Регламентный комитет ПАСЕ только что утвердил проект резолюции, которая предусматривает возможность импичмента президенту, вице-президенту ПАСЕ, а также главам комитетов и заместителям", - написал В.Арьев на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом глава делегации украинского парламента сообщил, голосование по этой резолюции в Ассамблеи состоится 27 июня. "Очень важный шаг для выхода из кризиса, в который ПАСЕ завел президент Педро Аграмунт своим безответственным поведением", - добавил В.Арьев.

Как сообщалось, делегация Украины в ПАСЕ требовала запуска процедуры импичмента П.Аграмунта из-за визита делегации во главе с ним в Сирию. 28 апреля Бюро ПАСЕ выразило недоверие П.Аграмунту абсолютным большинством голосов и отказало ему в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и осуществлять другую активность от имени ПАСЕ.

П.Аграмунт не написал заявление об отставке, не явился на Бюро и не сделал ни одного заявления, обещанного ранее.

По словам В.Арьева, в ПАСЕ нет процедуры отзыва президента от должности вообще, поскольку за 50 лет существования ассамблеи в этом не было необходимости.