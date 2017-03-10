Полиция Малайзии официально подтвердила личность погибшего сводного брата Ким Чен Ына

Шеф полиции Малайзии официально подтвердил, что погибший в феврале в аэропорту Куала-Лумпура мужчина был 45-летний Ким Чон Нам - сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Информации о том, каким образом была идентифицирована его личность, не приводится.

Ким Чон Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.