Положительно относятся к президенту США Бараку Обаме 58% американцев. Об этом свидетельствуют данные исследования института общественного мнения Gallup. Как сообщает Gallup, максимального значения рейтинг популярности Обамы достиг во время его инаугурация в январе 2009 года и составил 78%. Наименьший показатель одобрение деятельности Обамы среди американцев составил 42% и был зафиксирован в ноябре 2014 года после выборов в Конгресс и Палату представителей, когда республиканцы получили большинство голосов. Предыдущий президент Джордж Буш-младший покинул Белый дом с рейтингом 40%. Билл Клинтон, покидая Белый дом, был популярен среди 57% американцев. Когда Джорд Буш сложил полномочия в 1993 году, к нему положительно относилось 62% населения США. Результаты опроса основаны на телефонных интервью, которые институт провел 4-8 января 2017 года, со случайной выборкой из 1032 граждан США в возрасте 18 лет и старше, проживающих по всей территории США.

