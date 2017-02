Порошенко и Пенс встретились на Мюнхенской конференции

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудили, в частности, поддержку Соединенных Штатов Америки переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом сообщает ABC в своем Twitter.

Согласно сообщению, Пенс выразил обеспокоенность недавней вспышкой насилия на востоке Украины. Оба руководителя согласились, что необходимо немедленное всеобъемлющее прекращение огня.

NEW: Pence "underscored US support for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and self-determination" in talk with Pres. Poroshenko.

pic.twitter.com/59g2QYdyUp - ABC News (@ABC) February 18, 2017

Кроме этого, Пенс выразил поддержку США полному выполнению минских договоренностей, а также суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение Украины.

Он также заверил, США не признают оккупацию и попытку аннексии Россией Крымского полуострова.

Вице-президент США, среди прочего, высоко оценил прогресс Украины с реформами.

По материалам РБК-УКРАИНА