Порошенко и Пенс встретились на Мюнхенской конференции
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудили, в частности, поддержку Соединенных Штатов Америки переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом сообщает ABC в своем Twitter.
Согласно сообщению, Пенс выразил обеспокоенность недавней вспышкой насилия на востоке Украины. Оба руководителя согласились, что необходимо немедленное всеобъемлющее прекращение огня.
NEW: Pence "underscored US support for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and self-determination" in talk with Pres. Poroshenko.
pic.twitter.com/59g2QYdyUp - ABC News (@ABC) February 18, 2017
Кроме этого, Пенс выразил поддержку США полному выполнению минских договоренностей, а также суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение Украины.
Он также заверил, США не признают оккупацию и попытку аннексии Россией Крымского полуострова.
Вице-президент США, среди прочего, высоко оценил прогресс Украины с реформами.
По материалам РБК-УКРАИНА