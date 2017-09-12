После оккупации Крыма и агрессии на Донбассе Россия пытается подорвать авторитет ЕСПЧ - Грибаускайте

В Европе наблюдаются новые стремления к насильственному перекраиванию государственных границ.

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время выступления на 4- м мировом конгрессе конституционных судей в Вильнюсе, говорится в расшифровке текста выступления на сайте главы литовского государства.

Лидер Литвы отметила, что после военной агрессии на востоке Украины и оккупации Крыма Россия пытается подорвать авторитет Европейского суда по правам человека.

"Кроме того, для достижения своих целей и прикрываясь мнимой защитой национальной и религиозной идентичности осуществляются попытки использовать Конституционный суд и дискредитируется его миссия по обеспечению верховенства права. Сложно придумать что-либо более циничное, чем использование конституционного правосудия и Конституционного суда для совершения преступлений и их оправдания в некоторых странах. Это представляет угрозу для основ международного порядка и европейской безопасности, опирающихся на Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт и Европейскую конвенцию о защите прав человека", - заявила Грибаускайте, комментируя нарушения Россией международного права.

Президент Литвы выразила уверенность, что конгресс конституционных судей сможет внести существенный вклад в защиту и укрепление верховенства права, мира и безопасности во всем мире. "Особенно сегодня, когда во многих местах и странах, начиная с Северной Кореи и заканчивая военными учениями "Запад" у наших границ на этой неделе, все еще возникают угрозы", - добавила она.

"Мы, политики и судьи, несем особую ответственность - защищать принципы, на которых основано верховенство права. В области уважения прав человека и демократии нет места компромиссам. Поэтому мы никогда не будем приветствовать и не будем обмениваться рукопожатиями с теми, кто попирает принципы верховенства права и чьи решения ломают тысячи человеческих судеб", - резюмировала Грибаускайте.