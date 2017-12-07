Посольства США в Европе и на Ближнем Востоке призвали американцев быть осторожными

Посольства США на Ближнем Востоке и в Европе предупредили американских туристов и жителей о возможных насильственных протестах после того, как президент США Дональд Трамп озвучил решение о признании Иерусалима столицей Израиля, пишет агентство Associated Press.

По информации агентства, сразу после заявления Трампа американские посольства в Турции, Иордании, Германии и Великобритании, Белоруссии разместили у себя предупреждения, призывающие американцев проявлять бдительность и осторожность.

Посольство США в Анкаре ожидает акций протеста недалеко от здания, а также рядом с консульством в Стамбуле. Американское посольство в Аммане заявило о закрытии в четверг и запретило своим сотрудникам покидать столицу, отмечается в сообщении агентства.

Ожидается, что другие посольства сделают подобные предупрежденитея.

Ранее Трамп, выступая в среду в Белом Доме, заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил Госдепу начать подготовку к переводу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.