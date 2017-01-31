Премьер министр Великобритании заявила о том, что процесс выхода страны из Евросоюза может запуститься уже 9 марта. Об этом пишет издание Daily Mail. Британское правительство намерено добиться утверждения парламентом ЕС соответствующего закона 7 марта, для того, чтобы поднять вопрос о статье 50 на саммите европейских лидеров, который состоится 9-10 марта, сообщает Daily Mail. Депутаты британского парламента начнут обсуждать решающее законодательство для Brexit сегодня. Премьер-министр пообещала инициировать статью 50, как формальный механизм для выхода из ЕС, к концу марта. Однако Мэй подчеркнула, что не хотела бы совместить этот процесс с 60-летием подписания Римского договора, благодаря которому фактически и было создан Европейский союз.

