Премьер Великобритании намерена "открыть глаза" европейским коллегам на враждебные действия России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена призвать коллег в Европейском союзе "открыть глаза" на враждебные действия со стороны России, об этом она в пятницу сообщила журналистам по прибытии на саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе.

"Мы должны открыть глаза на действия враждебных стран, таких, как Россия, которая угрожает потенциальному росту Восточного партнерства и пытается подорвать нашу коллективную мощь", - заявила она.

"Я жду возобновления приверженности европейских стран к совместной работе по решению этих общих проблем в сферах безопасности и развития", - добавила Т.Мэй.

"Я также хочу вновь отметить, что Соединённое Королевство всецело предано продолжению исполнения нашей роли в обеспечении безопасности в Европе", - также сказала премьер-министр Великобритании.

"Мы, может быть, и покидаем Евросоюз, но мы не покидаем Европу", - добавила она.

Ранее Т.Мэй подвергла российские власти критике за все время своего пребывания во главе британского правительства, обвинив Москву в том, что она якобы "вмешивается в выборы и осуществляет кибершпионаж".

Выступая в начале прошлой недели на банкете лорд-мэра лондонского Сити, премьер-министр сказала, что власти РФ пытаются "подорвать свободные общества" и "посеять раздор на Западе". Она также заявила, что Лондон не хочет "вечной конфронтации" с Россией и не хочет "возвращаться к холодной войне".

"Это не те отношения с Россией, которых мы хотим", - добавила британский премьер.