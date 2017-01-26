Президент Мексики заявил об отмене встречи с Трампом

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил встречу с президентом Америки Дональдом Трампом, которая на следующей неделе должна была состояться в Вашингтоне. Об этом мексиканский лидер сообщил в своем Twitter. "Сегодня утром я уведомил Белый дом, что я не приму участие в рабочей встрече с президентом США, запланированной на следующий вторник", - сообщил Ньето.

Он также добавил, что Мексика готова продолжать сотрудничество с США. Напомним, ранее сообщалось, что Трамп отменит встречу с президентом Мексики из-за конфликта со строительством стены. В частности, последний отказался платить за возведение стены на границе между странами.

