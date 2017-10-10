Президентом ПАСЕ избрана Стелла Кириакидес

Президентом Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) избрана представительница Кипра Стелла Кириакидес, которую в третьем туре поддержали 132 членов ПАСЕ, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации Ирина Геращенко.

"С третьего тура, наконец, избран президент ПАСЕ. Им стала Стелла Кириакидес, которую в третьем туре поддержали 132 членов ПАСЕ. В последнем туре голосования приняли участие 217 делегатов, 1 бюллетень был испорчен, 84 поддержали Зингериса, 132 проголосовали за госпожу Кириакидес", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.