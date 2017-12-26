Путин идет на выборы как самовыдвиженец

В России инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2018 года, передает "Интерфакс".

Такое решение было принято на собрании инициативной группы избирателей. Путин идет на выборы президента РФ как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

Отметим, что президентские выборы назначены на 18 марта 2018 года. На данный момент о планах баллотироваться в президенты России заявили 23 человека.

Как сообщалось, Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры 6 декабря, во время встречи с рабочими завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.