Путин пригрозил сократить штат дипмиссии США в России еще на 155 человек

Путин также поручил МИД России через суд оспорить решение Вашингтона, о запрете Москве пользоваться консульствами и торговыми представительствами.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может дополнительно сократить штат американской дипмиссии на 155 человек. Об этом он объявил на пресс-конференции саммита БРИКС в китайском Сямэне, передает Медуза.

По словам президента РФ, из 455 российских дипломатов в США 155 человек работают при ООН. "Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте", - заявил президент РФ.

"Если уж говорить о полном паритете, то это [должны быть] не 455 дипломатов США в Москве, а минус [еще] 155", - сказал Путин.

Он также заявил, что поручил МИД России через суд оспорить решение Вашингтона, который запретил Москве пользоваться консульствами и торговыми представительствами. По мнению Путина, это нарушает имущественные права России.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в США потребовали от РФ закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить число российских дипломатов в Вашингтоне и Нью- Йорке. Это решение было принято в ответ на требование России от США сократить число работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек по состоянию на 1 сентября.

1 сентября Генконсульство России в Сан-Франциско заявило о своем закрытии.