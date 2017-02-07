Президент России Владимир Путин в рамках проверки привел в высшую степень боевой готовности воздушно-космические силы страны.

Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает пресс-служба минобороны России.

"Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка воздушно- космических сил", - сообщил Шойгу.

"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", - озвучил задачи военных министр.