Президент России Владимир Путин заявил, что закрытие границы между Россией и оккупированным Донбассом приведет к резне. Об этом Путин рассказал во время выступления на дискуссионном клубе "Валдай", пишут "РИА Новости".

По словам Путина, закрытие границы приведет к "трагедии" и сравнил это с событиями в Сребренице. Когда в 1993 году сербские войска во время гражданской войны убили более 7000 мусульман.

"Чего мы боимся, я вам скажу. Если можно так сказать, что мы боимся чего- то. Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям ("ДНР" и "ЛНР" - ред.) особого статуса в соответствии с законом, который принят Радой и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребренницей", - сказал Путин.

"Там будет резня, а мы этого не допустим", - отмети президент РФ.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Москва готова вернутся к диалогу с Киевом.