Рейтинги России могут пострадать от санкций США - Fitch

Суверенные рейтинги Российской Федерации могут испытать понижательное давление, если США расширят санкции против страны, полагает глава отдела суверенных рейтингов агентства Fitch Джеймс Маккормак.

"Если санкции создадут новые проблемы для структур помимо корпораций и банков, если санкции будут усилены и затронут государство напрямую", Fitch будет рассматривать такое развитие событий как негативный фактор для рейтингов РФ, приводит агентство Bloomberg слова эксперта.

При этом, по словам Дж.Маккормака, тот факт, что Россия постоянно присутствует в политической повестке дня в США, затрудняет задачу по прогнозированию дальнейшего развития ситуации с санкциями.

В свою очередь, рост цен на нефть и ослабление санкций могут поспособствовать повышению рейтингов РФ, заявил эксперт.

Он также отметил, что власти России эффективно отреагировали на падение цен на нефть, благодаря чему Fitch сохраняет рейтинги страны на инвестиционном уровне, и указал на то, что бюджетные показатели в РФ в 2017 году превышают прогнозы агентства.