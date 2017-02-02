Россия без предупреждения ввела пограничную зону с Беларусью

Российская Федерация без предварительного уведомления установила пограничную зону на границе с Беларусью. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Беларуси Мария Ваньшина, передает БЕЛТА. "Думаю, не стоит сейчас драматизировать ситуацию. Мы анализируем данный документ", - прокомментировала Ваньшина учреждение пограничных зон на белорусско-российской границе. По ее словам, Россия приняла решение установить пограничную зону с Беларусью вопреки договоренностям об охране государственных границ двух стран и порядке их пересечения. "К сожалению, это не первый подобный случай. Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России… Во-вторых, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад", - добавила Ваньшина.

