Россия никогда не пыталась давить на меня - Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась давить на него. Об этом Трамп написал в своем Twitter. "Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Я ничего не имею в отношении России - ни сделок, ни кредитов, ничего!", - заявил Дональд Трамп.

Также республиканец написал несколько слов о своих политических оппонентах. "Я победил на выборах с легкостью, большое "движение" проверено на практике. Нечестные противники пытаются приуменьшить нашу победу фейковыми новостями. Печальное состояние дел!", - сообщил Трамп.

