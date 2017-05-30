Россия тайно финансирует антиевропейских политиков в Восточной Европе, чтобы подорвать политические устои и ценности континента - The New York Times

Российская Федерация тайно финансирует антиевропейских политиков в Восточной Европе, чтобы подорвать политические устои и ценности континента. Об этом свидетельствует расследование The New York Times. Так, издание провело собственное расследование о финансировании и вербовке маргинальных политиков и антиевропейских активистов в Восточной Европе, которые продвигают пропагандистские идеи России и организуют антиукраинские митинги. Отмечается, что NYT удалось выйти на чешского активиста Ладислава Кащука, который через социальную сеть Facebook начал сотрудничать с российским писателем-националистом Александром Усовским. Указано, что Кащук получал деньги из Москвы, на которые организовывал уличные акции протеста. Впервые мужчина получил 300 евро, на которые купил флаги и необходимую атрибутику для демонстраций против НАТО и прозападного правительства в Украине. Так, впоследствии он начал получать 500 евро в месяц, за которые купил видеокамеру, чтобы снимать и выкладывать в сети пропагандистские видео. Издание сообщает, что об их сотрудничестве стало известно из переписки через электронную почту и соцсети, которые позже разоблачили украинские хакеры. Это позволило узнать главные основы пророссийского влияния через антиевропейских активистов в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии. Издание выяснило, что деньги Усовский получал от российских олигархов и представителей власти РФ, которые попали под санкции Европы. Также в материале говорится о связи Усовского с российским олигархом Константином Малафеевым, который на протяжении длительного времени спонсировал писателя и его агентов. Однако впоследствии между ними возникли разногласия: Усовский потребовал больше денег и начал предлагать более амбициозные идеи. Подчеркивается, что, по данным издания, кроме Усовского в России есть еще много других людей, которые так же активно вербуют иностранных активистов и пророссийских политиков за деньги. Напомним, согласно исследованиям экспертов по безопасности и по данным источников среди бывших агентов ФСБ, спецслужбы Российской Федерации используют клубы боевых искусств в Европейском союзе для вербовки новобранцев из ЕС.

