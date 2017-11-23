С 2018 года в Польше вводится платное разрешение на сезонные работы для иностранцев

Со следующего года вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев, а польские работодатели должны будут получать платные разрешения на их трудоустройство, сообщило "Польское радио".

По словам директора повитового управления труда в г.Груец Мажанны Скочек, декларация о намерении трудоустроить иностранца, которая выдается работодателю бесплатно, будет заменена платными разрешениями на сезонные работы, в частности, полеводство, садоводство, туристическую и гастрономическую отрасли.

"Эти разрешения на сезонную работу будут двух видов: два этапа предоставления разрешений касающихся иностранцев, которые находятся за пределами Польши, а другой этап - иностранцев, которые уже находятся в Польше и имеют разрешение на легальное пребывание на другом основании, чем сезонные работы", - пояснила она.

Кроме того, отмечается, что в случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы. На основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу. Иностранцы, имеющие биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без виз. Работодатель обязан зарегистрировать иностранного работника в управлении труда.