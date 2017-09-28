Сбой программы нарушил работу аэропортов по всему миру

В системе регистрации пассажиров произошел сбой, который нарушил работу аэропортов по всему миру. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, у регистрационных стоек образовались длинные очереди. Проблемы возникли в воздушных гаванях Лондона, Парижа, Вашингтона, Сингапура, ЮАР и Швейцарии.

В лондонском аэропорту Гатвик происшествие не вызвало длительной задержки рейсов. Сбой был обусловлен ошибкой программного обеспечения, которое используют международные компании в сфере авиационного транспорта. По материалам Корреспондент.net