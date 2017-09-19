Сенат США одобрил выделение $150 млн Украине

Сенат Конгресса США во вторник, 19 сентября, большинством голосов утвердил законопроект об ассигнованиях Пентагону, согласно которому Украина в 2018 году может получить до $150 млн в качестве военной помощи. Об этом говорится в тексте документа, размещенном на сайте Конгресса.

Отмечается, что только половину этой суммы министр обороны имеет право беспрепятственно предоставить Украине. Выделение остальных средств зависит от проведения Киевом реформ в области обороны.

К слову, в бюджете Пентагона уже не первый год закладывают средства для финпомощи Украине. Изначально сума достигала $350 млн.

Напомним, ранее Сенат США одобрил $500 млн на оборону Украины. По материалам Корреспондент.net.