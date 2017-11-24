Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии

Избранный 15 октября президентом Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу официально вступил в должность главы государства.

Он принес присягу народу республики, затем получил от председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой удостоверение, нагрудный знак и штандарт президента.

Церемония инаугурации прощла в резиденции Ала-Арча, куда новый президент Киргизии прибыл после Алмазбека Атамбаева, чьи президентские полномочия считаются прекращенными с момента принесения присяги новым главой государства.

С.Жээнбекову 59 лет, до выдвижения на пост президента он руководил киргизским правительством.