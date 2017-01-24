Спецслужбы США не обнаружили доказательств связи команды Трампа с Россией

Спецслужбы США на данный момент не обнаружили доказательств связи команды президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией. Об это сообщает CBS News со ссылкой на источник. Как сообщается, спецслужбы США пытаются определить, координировала ли команда Трампа действия с Россией до и после выборов. По информации источников издания, до сих пор они не обнаружили никаких доказательств нарушений. В частности, спецслужбы США исследуют наличие у советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна контактов с российскими властями ввиду его телефонного разговора с послом России в США Сергеем Кисляком в день, когда администрация Барака Обамы ввела дополнительные санкции против России. Вместе с тем, согласно информации пресс-службы Белого дома, телефонные переговоры Флинна и посла России охватывали четыре темы: крушение российского Ту-154, Рождество и поздравления с праздниками, переговоры по Сирии и ИГИЛ, а также договоренности об установлении контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Трампом после инаугурации. Как отмечается, Флинн не единственный человек из команды Трампа, кто попадает под расследование.

