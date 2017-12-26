США урежет бюджет ООН на $ 250 миллионов

Соединенные Штаты сократят бюджет ООН на 2018-2019 года на $ 250 миллионов, передает AP со ссылкой на заявление представителя США в ООН Никки Хейли. По ее словам, правительству страны удалось согласовать это решение.

"Неэффективность и перерасход организации хорошо известны, и мы не позволим использовать щедрость американского народа", - подчеркнула Хейли.

Она заявила о том, что американская сторона довольна результатами переговоров и будет искать пути повышения эффективности ООН.

Вместе с тем, в сообщении не называется вся сумма бюджета ООН. Также не указано, как решение США повлияет на работу организации.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш уже предлагал урезать бюджет организации на $ 200 миллионов.

Соединенные Штаты являются финансовым источником ООН номер один, предоставля 22 процента основного бюджета.

Бюджет обсуждается в комитете Генеральной Ассамблеи и, как ожидается, будет принят до конца декабря.

Как известно, Трамп неоднократно критиковал общую эффективность ООН, заявив о том, что организация мало что делает для решения глобальных проблем.

Как известно, 1 июня Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения.

Американский президент считает, что соглашение слишком мягкое по отношению к ведущим загрязнителям - Китаю и Индии. В то же время соглашение ставит под угрозу промышленность США. Выполнив свое неоднозначное предвыборное обещание, Трамп вызвал резкую критику со стороны мировых лидеров.