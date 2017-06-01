США ужесточает правила выдачи виз

Администрация президента США ужесточила правила выдачи виз, а именно процедуру проверки.

Была создана новая анкета для соискателей, которая включает несколько новых пунктов, сообщает Reuters.

Теперь нужно указывать имена, под которыми заявитель зарегистрирован в соцсетях.

Сотрудники консульств США будут запрашивать у желающих получить визу номера всех их прошлых загранпаспортов, имена профилей в соцсетях, которыми они пользовались в последние пять лет, а также подробную биографию за последние 15 лет - данные о работе и перемещениях по миру.

Вопросы носят характер необязательных, однако в анкете указано, что отсутствие ответов может повлиять на решение о выдаче визы.

Напомним, что с 1 июня украинцы смогут путешествовать в Турцию по ІD- карточкам.