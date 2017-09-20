США ужесточают правила выдачи визы иностранцам

Государственный департамент дает иммиграционным и консульским должностным лицам новые основания для отказа в въезде или депортации из США. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на на телеграмму, которая была разослана госсекретарем в посольства и консульства США по всему миру. Таким образом, претендующие на получение повторной визы граждане других стран должны будут в течение трех месяцев пребывания в США соблюдать все заявленные ими при получении разрешения цели поездки. Если в этот период они делают то, о чем не упоминали в интервью с консульским должностным лицом (например, вступают в брак с американским гражданином, ходят в школу или получают работу), предполагается, что они сознательно лгали. Как отмечает издание, это затрудняет возобновление визы, получение новой или изменение ее статуса. А если человек все еще продолжает находиться на территории США после нарушения, у властей будут все основания для его депортации. "Если кто-то приезжает в США в качестве туриста, влюбляется и выходит замуж в течение 90 дней, а затем подает заявку на получение "зеленой карты", это означает, что заявка будет отвергнута. Это существенное изменение политики", - объяснила заместитель директора по связям с правительством в американской Ассоциации юристов по иммиграции Дайан Риш. В 2016 году США выдали более 10 млн виз с целью поддержки туристической отрасли.

