Соединенные Штаты Америки (США) заявили о выходе из ЮНЕСКО, передает Agence France-Presse (AFP) в Twitter. "США выходит из состава ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что решение о выходе страны из ЮНЕСКО вступит в силу с 31 декабря, сообщает Sky News.

Агентство отмечало, что ежегодный взнос Соединенных Штатов в ЮНЕСКО составляет около 80 млн долларов, что равно примерно пятой части бюджета организации. США, как ожидается, будут иметь статус наблюдателя в ЮНЕСКО. В Reuters напоминали, что президент США Дональд Трамп критически отзывался об ООН и указывал, что для Соединенных Штатов некоторые институции Организации объединенных наций являются дорогостоящими. ЮНЕСКО является учреждением ООН по вопросам образования, науки и культуры.

