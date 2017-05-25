Столтенберг выразил солидарность с западными санкциями против России

НАТО поддерживает санкции против России, поскольку в эту организацию входят страны ЕС и США, которые приняли соответствующие решения, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"США и ЕС принимают решения по экономическим санкциям. НАТО может поддержать их, поскольку 22 страны-члена НАТО входят в ЕС, США также входят в НАТО", - сказал Й.Столтенберг.

"Я поддерживаю эти санкции, так как считаю их важным инструментом реагирования на незаконную аннексию Крыма и невыполнение минских соглашений", - отметил генсек НАТО.