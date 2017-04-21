Стрельба в центре Парижа: ИГИЛ взяло на себя ответственность за инцидент

ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа. Об этом сообщает агентство AFP на своей странице в Twitter.

Стрельба в центре Париже произошла в четверг, 20 апреля. В результате происшествия был убит один полицейский, еще двое человек были ранены. О состоянии пострадавших во время стрельбы в центре Парижа пока не сообщается. В полиции Парижа сообщили, что инцидент в центре Парижа может быть террористическим актом. Как добавили одновременно три источника агентства в полиции, возможно, речь шла о попытке вооруженного ограбления. Нападавший был убит ответным огнем. Он приехал на Елисейские поля на автомобиле. На красном сигнале светофора он вышел из машины с автоматом Калашникова и открыл стрельбу. Также офицеры полиции провели обыск в доме нападавшего, который находится в восточной части Парижа. В полиции предполагают, что у стрелявшего мог быть сообщник, который скрылся и сейчас находится в розыске. С 2015 года во Франции действует режим чрезвычайного положения. Также страна потерпела волну исламистских нападений боевиков, во время которых за последние два года погибли более 230 человек.

